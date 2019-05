Di nuovo in doppia cifra, da leader: il Faraone è tornato

© foto di Federico Gaetano

A segno anche oggi, bomber di trasferta e più in generale bomber stagionale della Roma. Dopo tanti alti e bassi, Stephan El Shaarawy si è finalmente ritrovato. Anche col sinistro: come oggi col Genoa, botta potente e precisa, di prima intenzione, colpo di classe. Proprio un attimo prima Ranieri era pronto a decretarne il cambio, poi ha chiesto a Pastore di riaccomodarsi in panchina, con buona pace del Flaco.

Trascinatore sia con Di Francesco che con Ranieri, spesso considerato in seconda battuta rispetto ad altri attaccanti, anche nel giro assurdo. Il Faraone sta vivendo, pur nelle difficoltà generali della Roma, quella che era e si conferma la sua miglior stagione a livello personale: col gol di oggi è arrivato a quota 10 in campionato, trovando per la seconda volta in carriera la doppia cifra in A. Il precedente è al Milan 2012/2013. Sembrava che l'Italia pallonara fosse ai piedi di El Shaarawy, poi si è fermato. E ora pare tornato.