Di ripartenza virtù: l'Inter ha bisogno di acquisti

© foto di PHOTOVIEWS

Prima in classifica, in attesa della Juventus di domani sera, contro la Roma. Però è indubbio che, al netto della cura Antonio Conte, l'Inter ha bisogno di acquisti per migliorare la propria rosa. Oggi c'erano delle attenuanti, da Barella a Skriniar, passando per Vecino, Asamoah o d'Ambrosio. Ma per profondità di rosa i nerazzurri hanno delle grosse difficoltà per provare a mantenere sempre lo stesso ritmo. Da una parte c'è l'Europa League, meno traumatica della Champions, che potrà essere un peso sulla bilancia. Dall'altro un mercato ancora aperto e che può dare i profili che mancano.

VIDAL, ERIKSEN, GIROUD... È evidente che si tratta di tre giocatori da asticella alzata, perché non c'è un vice Lukaku (costretto a fare gli straordinari), così come il centrocampo è chiaramente meno forte di quello degli avversari, soprattutto nella qualità. Tanti calciatori di geometria o di corsa, ma nessuno in grado di accendere la luce, di fare più gol da incursore. Oggi a San Siro c'era l'agente del danese, la trattativa continua e se il problema sono davvero pochi milioni, l'Inter farebbe bene a metterli sul tavolo.

FINO IN FONDO? La realtà è che l'Inter oggi si è dimostrata inferiore nell'idea di gioco, ma ha retto l'urto della squadra più in forma del campionato, lasciando di fatto per sessanta minuti i bergamaschi a un solo tiro in porta. La compattezza e il perdere pochissime partite è una caratteristica delle squadre di Conte, come fatto con la Juventus. Per questo l'idea è che, con acquisti, questa squadra non debba più giocare di sole ripartenze. O di contropiede. Ma che possa essere molto qualitativa.