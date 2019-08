© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista al match program ufficiale della Roma per l'ex centrocampista del Napoli Amadou Diawara, approdato nella Capitale ad inizio calciomercato: "Fisicamente mi sento molto bene. Ho scelto di tornare prima per non rimanere troppo indietro negli allenamenti rispetto al gruppo. Perché ho scelto Roma? Perché è una grandissima squadra e sentivo che fosse il posto giusti per ricominciare un nuovo ciclo della mia vita calcistica. Il Genoa? Non sarà una partita facile per noi e sappiamo che tutti i club di Serie A si fanno trovare pronti ad inizio stagione. E' una grande squadra che può darci molto fastidio. Differenze fra Sarri e Fonseca? A Sarri non piaceva che si buttasse la palla in avanti, voleva sempre uscire con il pallone a terra. Penso che anche mister Fonseca voglia lo stesso, vuole sempre 'usare'' i centrocampista e uscire palla al piede".