Dieci nomi mercato da tenere d'occhio nei sedicesimi di Europa League

Dieci nomi da tener d'occhio. Qualcuno già predestinato, già sbocciato, già esploso, come Maradonny all'Ajax, il cui domani al Real Madrid sembra dietro l'angolo. Però ci sono anche ragazzi che in questa Europa possono trovare la loro consacrazione. E' il caso di Kai Havertz, che in Champions League con la Juventus non ha inciso come da attese. Di Ruben Dias, difensore del Benfica, del Portogallo, prossimo a un'estate da protagonista assoluto. Lo è già Traoré, muscoli e corsa, sull'esterno del Wolverhampton, lo è altrettanto l'ungherese Szoboszlai al Salisburgo. Tra gli attaccanti segnaliamo Morelos dei Rangers e Edouard del Celtic Glasgow, giusto per non mancare nessun lato dell'Old Firm. Tra i giovanissimi Boadu, classe 2001 dell'AZ e pure David, canadese che sfida la Roma stasera.

Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) 1996, attaccante centrale

Dominik Szoboszlai (Red Bull Salisburgo) 2000, esterno sinistro

Wendel (Sporting CP) 1997, centrocampista centrale

Ruben Dias (Benfica) 1997, difensore centrale

Kai Havertz (Bayer Leverkusen) 1999, trequartista

Donny Van de Beek (Ajax) 1997, centrocampista centrale

Adama Traoré (Wolverhampton) 1996, esterno destro

Odsonne Edouard (Celtic Glasgow) 1998, attaccante centrale

Jonathan David (Gent) 2000, attaccante centrale

Myron Boadu (AZ Alkmaar) 2001, attaccante centrale