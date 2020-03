Dieta, lavori specifici e sedute video di fisioterapia: ecco come la Roma combatte la sosta

Il campionato è fermo e non si sa con precisione quando potrà ripartire, di conseguenza le società di Serie A devono studiare un piano per mantenere in condizione i propri calciatori quando poi riprenderanno le sedute nei rispettivi centri sportivi. Fonseca e il suo staff hanno elaborato un programma personalizzato per ogni singolo calciatore che va a toccare diversi aspetti: dalla dieta da seguire agli esercizi da svolgere.

Il piano alimentare, in un momento in cui obbligatoriamente i giocatori hanno meno stress fisico, diventa fondamentale. Alcuni, vedi Smalling, sono facilitati, vista la dieta vegana che prevede tanta acqua e proteine. Gli altri, però, devono avere la massima attenzione considerando anche che una volta rientrati a Trigoria, per ritrovare il ritmo partita, avranno a disposizione solo i test con la Primavera e nessun match con altre rappresentative vista l’emergenza da Coronavirus. Poi c’è il lato atletico e in questo i social network sono i testimoni dell’allenamento fai da te svolto della Roma. Se Veretout e Cetin hanno focalizzato il loro lavoro sulla potenza muscolare con corsa e affondi, diverso è il discorso per Carles Perez, immortalato sulla cyclette, mentre Kluivert ha svolto potenziamento muscolare partendo da alcuni circuiti che prevedevano, tra i diversi esercizi, svariati piegamenti sulle braccia. Fonseca non dimentica anche chi come Zaniolo, Under, Pellegrini e Zappacosta è alle prese con i rispettivi infortuni. A loro sono state consegnate sedute fisioterapiche video-assistite in modo da poter continuare da soli a casa il percorso riabilitativo. Insomma, nulla viene lasciato al caso perché alla ripresa del campionato ci sarà una corsa Champions ad attendere i giallorossi.