Difesa a quattro, trequartista o tridente: come può cambiare il Genoa con Maran

L'ufficialità è arrivata la scorsa settimana. La presentazione c'è stata lunedì scorso. Rolando Maran è al lavoro per plasmare il Genoa a sua immagine e somiglianza. Del resto i rossoblu vogliono riscattare una stagione culminata con la salvezza all’ultima giornata mentre dall’altra parte il tecnico vuole cancellare l’esonero di Cagliari. Da una settimana la squadra è al lavoro al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli in un insolito ritiro pre campionato. Non ci sono le montagne e i verdi prati di Neustift, non ci sono i tifosi che aspettano all’uscita del campo per gli autografi e le foto. Effetti del calcio post lockdown e che deve ancora fare i conti con il Covid-19. Intanto prende forma il nuovo Grifone che, probabilmente, cambierà assetto tattico sotto la nuova guida tecnica.

La difesa a quattro - Nelle passate avventure Rolando Maran ha sempre utilizzato la difesa a quattro al contrario, invece, dei rossoblu che nelle ultime stagioni hanno spesso utilizzato una retroguardia a tre. In attesa di conoscere chi saranno gli innesti possiamo provare a tracciare un possibile schieramento con Biraschi o Ankersen sulla corsia di destra, i centrali difensivi che - con Romero che è rientrato alla Juventus e Soumaoro al Lille - potrebbero vedere Zapata, Goldaniga - in attesa del riscatto dal Sassuolo - e Masiello a formare la cerniera centrale mentre a sinistra potrebbe esserci capitan Criscito.

Dal tridente al trequartista - A centrocampo dovrebbero esserci sempre i tre centrali come nella passata stagione con Schone centrale, Sturaro e Cassata che potrebbero essere le mezzali. La novità potrebbe essere in attacco con il passaggio a due punte centrali più il trequartista o con il tridente. Alle spalle degli attaccanti potrebbe agire Pandev mentre in attacco per ora potrebbero esserci Favilli e Pinamonti. Il mercato però è soltanto all’inizio e sicuramente il ds Faggiano si metterà all’opera per regalare gli innesti giusti a Maran. Il nuovo Genoa è pronto a partire.