Dinamo Kiev, il vice di Lucescu Longo: "CR7 impareggiabile ma non è più quello di 3 anni fa"

“Abbiamo in programma di giocare a calcio aperto contro la Juventus. Non abbiamo niente da perdere". Parole e pensieri di Diego Longo, vice dell'allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu, che ha rilasciato una intervista a poche ore dal match contro i bianconeri in Champions League. "Rispetto al match d'andata mi aspetto una sfida più difficile. La Juventus dovrà reagire dopo l'ultimo pareggio contro il Benevento e, inoltre, Bonucci, Bentancur e Ronaldo hanno riposato".

Proprio su Cristiano Ronaldo e sul come fermarlo questo il pensiero di Longo: "Proveremo a giocare in modo organizzato, proveremo a limitare i suoi movimenti. Ora non è più lo stesso di due o tre anni fa, quando in campo faceva quello che voleva. Morata è in forma magica. È molto forte, ma ci vorrà del tempo per raggiungere il livello di Ronaldo. Cristiano ha una rabbia da gioco impareggiabile. Si ha l'impressione che quando si pone un obiettivo, deve assolutamente raggiungerlo, e ci riesce sempre", ha detto.