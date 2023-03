ufficiale L'italiano Longo nuovo allenatore del Flamurtari, nobile decaduta d'Albania

C'è un nuovo allenatore italiano in Albania. È il 47enne giramondo Diego Longo, un passato in ogni latitudine calcistica del pianeta e reduce dall'esperienza in Kosovo con il Kukesi finita a maggio. Adesso è stato nominato nuovo tecnico del Flamurtari Vlore, squadra di Valona che è una nobile decaduta del calcio albanese (ha vinto un campionato e diverse coppe) e lotta per la promozione in massima serie. "Sono qui solo per pensare alle sei partite che ci rimangono, quello che succede dopo non importa. È il 100° anno di storia del club e speriamo di poter restituire qualcosa di bello alla nostra gente", ha detto presentandosi.

