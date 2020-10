Dinamo Kiev-Juventus, temperatura attesa per la gara tra i 4 e i 5 gradi

vedi letture

Juventus arrivata allo stadio di Kiev per la gara contro la Dinamo, è l'esordio Champions per Andrea Pirlo come allenatore. Temperatura, riporta Juventus TV, di 8 gradi destinata a scendere a 4-5 per le ore della partita. Fischio d'inizio alle 18:55.