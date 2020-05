Diretta gol in chiaro: domani Spadafora presenterà bozza decreto per superare legge Melandri

La Diretta gol in chiaro resta un tema d’attualità, soprattutto per il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Secondo quanto riferito da Il Giornale, all’incontro di domani con la FIGC, che sarà decisivo per la ripresa del campionato, Spadafora si presenterà anche con una bozza del decreto che dovrebbe consentire il superamento della Legge Melandri. Le procedure fin qui seguite per l’assegnazione dei diritti tv, previste proprio in base a essa, non consentono infatti la trasmissione in chiaro delle partite ed è necessario un intervento legislativo per portare avanti il discorso.