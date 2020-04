Diritti tv, DAZN pronta a congelare i versamenti senza certezze sulla ripresa

"Pagare moneta, vedere cammello" è un detto che ricorre spesso quando si parla di economia e in questo caso senza il "cammello" delle partite da mostrare, DAZN è pronta a chiudere i rubinetti e a congelare il pagamento dei 64 milioni che deve ancora versare secondo l'accordo con la Lega Calcio. Una voce da Londra dunque parla di dipendenti che verranno presto mandati in ferie e altri a cui toccherà la cassa integrazione. Altro che anticipo sulla prossima stagione come vorrebbe qualche presidente di A, fino a che non ci sarà chiarezza sulle partite che mancano a concludere questo campionato, l'emittente è pronta a bloccare tutto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.