Cinque tifosi del Napoli sono stati arrestati per degli scontri con la polizia avvenuti appena prima della partita contro il Liverpool. Lo riportano i media locali, che citano anche fonti della polizia: tre uomini (di 45, 31 e 29 anni) sono stati arrestati per disordini violenti, mentre un 30enne è stato arrestato per effrazione, portata avanti approfittando dei disordini del pre-partita. Un quinto uomo, di 46 anni, è e stato inoltre arrestato per avere causato della confusione nei pressi dei tornelli. Gli arrestati sono stati tradotti nelle caserme della polizia per essere interrogati.