© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fuori Ramsey, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur e anche Matthijs de Ligt: queste le assenze tra i convocati di Maurizio Sarri per la sfida di Leverkusen, con il tecnico costretto a rimpolpare la rosa attingendo alla squadra Under 23, chiamando Muratore e Portanova. Di seguito i convocati del tecnico per l'ultima gara del girone di Champions:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Gozzi.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Rabiot, Muratore, Portanova.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.