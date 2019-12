Rifinitura mattutina per il Genoa atteso in serata in ritiro per una riunione tecnica prima di cena. A continuazione del lavoro imbastito in settimana sono proseguite le prove di formazione a raggio sempre più circoscritto. Mister Thiago Motta ha potuto completare il giro di valutazioni, ricavando indicazioni utili per le valutazioni finali. Tra riscaldamento, esercitazioni e partitella il gruppo ha terminato le operazioni regolarmente, lasciando poi il centro sportivo dopo pranzo. Questi i convocati.

Portieri: Marchetti, Jandrei, Radu

Difensori: Criscito, Goldaniga, El Yamiq, Biraschi, Romero, Ankersen.

Centrocampisti: Jagiello, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Cassata, Pajac, Rovella.

Attaccanti: Sanabria, Favilli, Cleonise, Pinamonti.