Domani Napoli-Barcellona, i convocati di Gattuso: out Llorente e Koulibaly

Il Napoli ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati da Gennaro Gattuso per il match di domani contro il Barcellona, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ancora fuori Younes, Ghoulam, Malcuit, che non sono iscritti alla lista UEFA, e per infortunio Koulibaly e Llorente: il primo è stato fermato fino alla prossima settimana dagli staff, tecnico e medico, il secondo invece è ancora influenzato. Di seguito la lista completa diffusa dal sito ufficiale della società azzurra:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.