Domani Shakhtar-Inter in Champions, Lautaro: "Abbiamo recuperato e non ci sono scuse"

vedi letture

"È una cosa che tengo sempre dentro, che porto sempre e con me: la rabbia, la grinta. Cerco sempre di migliorarmi e di dare il meglio per l’Inter, ma in quella partita non l’ho fatto ed ero arrabbiato con me stesso". Parla così a Sky Sport l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, che torna sulla reazione di rabbia dopo la sostituzione contro l'Inter: "Non ce l’avevo per il cambio, con il mister o con i compagni, solo con me perché non ho dato quello che volevo dare. La partita di Champions con lo Shakhtar? Domani è una partita molto importante per noi perché loro hanno vinto, sono forti e giocano bene la palla. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, abbiamo recuperato e non ci sono scuse. Dobbiamo andare in campo e vincere".