Dominio bianconero all'Olimpico: l'Udinese chiude il lunch match avanti per 2-0 sulla Lazio

Nonostante le assenze, nonostante il minor tasso tecnico rispetto all'avversario e le diverse ambizioni in classifica, l'Udinese chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo del lunch-match del 9° turno di Serie A contro la Lazio. A deciderla, finora, sono le reti di Arslan e Pussetto, rispettivamente al 18' e al 48'.

Le formazioni ufficiali - Sorprese Parolo e Cataldi nella mediana biancoceleste, con Correa costretto agli straordinari in attacco al fianco di bomber Immobile. Tante assenze invece fra gli ospiti, che contano sette calciatori ai box (Lasagna, Makengo, Okaka, Ouwejan, De Maio, Mandragora e Nestorovski) e, soprattutto, il forfait di mister Luca Gotti: al suo posto, in panchina, c'è così il suo vice Gabriele Cioffi.

Queste, nel dettaglio, le due formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Parolo, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Furlanetto, Hoedt, Marusic, Armini, Djavan Anderson, Leiva, Milinkovic, Akpa Akpro, Escalante, Pereira, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto. A disp.: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Molina, Walace, Coulibaly, Ter Avest, Jajalo, Deuloufeu, Micin, Palumbo. Allenatore: Cioffi.

Prima gioia in Serie A per Arslan - Pronti-via e la Lazio ha subito una chance per far male al 4': imbucata di Luis Alberto per Correa alle spalle di Nuytinck, l'olandese cerca di chiudere il secondo palo, ma l'attaccante calcia sul primo costringendo Musso al primo intervento del match. È solo uno spavento per l'Udinese, che si ricompatta bene, acquista fiducia e al 18' trova il gol che sblocca l'incontro: Pereyra lavora un gran pallone sulla sinistra e scarica al limite dell'area per Tolgay Arslan, che non ci pensa due volte e insacca in rete un siluro rasoterra per lo 0-1 e anche il suo primo gol in Serie A. Nell'occasione, va segnalata però anche la sfortunata deviazione di Acerbi che manda ko Strakosha.

Pussetto firma il raddoppio al 48' - La Lazio prova timidamente a reagire, ma non riesce a far circolare il pallone e scavalcare la muraglia friulana. Le occasioni arrivano così sempre sul fronte opposto, come nel caso della rocambolesca traversa colpita da Samir al 23' con un tiro-cross velenoso. Non trova l'esito sperato neanche il tentativo di Forestieri, che al 29' si inserisce bene sul piazzato di De Paul e impatta di testa senza però indirizzare al meglio la sfera. Il primo tempo sembra ormai chiudersi sullo 0-1, ma c'è ancora spazio per il raddoppio dell'Udinese: errore di Patric e Fares in fase di ripartenza e contropiede letale dei bianconeri, con perfetto assist di De Paul e tempestivo inserimento in area di Nacho Pussetto per lo 0-2 ospite al 48'. Scontata, da buon argentino, la dedica del gol al Diez Diego Armando Maradona.