Donnarumma: "Un onore e un'emozione la prima da capitano. Romagnoli, ti aspettiamo"

Prima da capitano del Milan per Gianluigi Donnarumma, che contro l’Atalanta ha parato il suo terzo rigore in stagione, con la fascia al braccio per l’assenza di Alessio Romagnoli. Anche del compagno, il portiere rossonero scrive su Instagram dopo l’1-1 con gli orobici: “Partita non facile, ma il cammino verso l’Europa prosegue. Un onore e un’emozione la prima da capitano e un pensiero speciale per Alessio Romagnoli: ti aspettiamo presto”