Dopo il Coronavirus torna il sereno. Il Parma ritrova quasi tutti e cambia modulo

Il Parma è stato continuamente in emergenza nelle ultime settimane. Perché il Coronavirus ha colpito praticamente mezza rosa ducale, con qualche calciatore fuori per infortunio. Così Liverani, comunque con tutte le attenuanti del caso, è sempre stato costretto a utilizzare il 3-5-2 invece del 4-3-1-2 che vorrebbe utilizzare per il proprio Parma, dopo averlo affinato a Lecce negli anni passati. Quindi potrebbe essere anche l'ora del trequartista argentino Brunetta, prelevato in estate ma ancora con poco spazio. Mentre il centrocampo dovrebbe vedere Hernani con Kucka e Kurtic ai lati.

SOLO SENATORI - In realtà a Parma c'è una situazione abbastanza paradossale. A eccezione di Brunetta, domenica contro la Roma, ci sarebbero solamente "vecchi" in campo. Gli stessi che erano stati quasi messi alla porta durante l'estate, visto che l'intenzione era quella di rinnovare il parco calciatori, scegliendone di più giovani. Così oltre a Inglese, davanti ci sarà Gervinho, rimasto nonostante le offerte di prestito di alcune grandi. Mentre tutti gli altri, arrivati in estate, rimarranno a guardare.