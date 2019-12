Doppia ipotesi per Emre Can: Juve valuta scambio con Rakitic o Paredes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Emre Can sarà molto probabilmente lontano da Torino e Tuttosport oggi in edicola analizza quelle che potrebbero essere le mosse della Juventus. Da una parte lo scambio con il Barcellona, con Ivan Rakitic che approderebbe in Serie A, dall'altra quello con il Paris Saint Germain: in questo caso Leonardo potrebbe offrire Leandro Paredes, vecchio pallino del club bianconero. A prescindere dall'uno o dall'altro la Vecchia Signora realizzerebbe un'importante plusvalenza, visto che il giocatore è arrivato a parametro zero un anno e mezzo fa.