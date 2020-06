Douglas Costa può convincere la Juve: la continuità è la chiave per la permanenza

La seconda parte della stagione sarà fondamentale per Douglas Costa al fine di convincere la Juve a trattenerlo anche in futuro. Il brasiliano è un elemento fondamentale nello scacchiere di Sarri, che ne ha sempre parlato con ammirazione. I tanti problemi fisici accusati all'inizio della stagione, come per tutta quella passata, spingono però la dirigenza bianconera a riflettere su di lui. In caso di offerta, l'esterno mancino potrebbe andar via, anche se all'allenatore piace molto. Da quì al termine della stagione, però, Douglas potrebbe dimostrare di poter garantire continuità: cambierebbe tutto, per la felicità di Maurizio Sarri.