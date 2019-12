Il portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, ha parlato così a Sky Sport del portiere nerazzurro Handanovic e della coppia di attaccanti Lukaku-Lautaro in vista del big match di domenica contro l'Inter: "A Firenze arriva una squadra che lotta per vincere lo Scudetto, sarà una partita molto difficile per noi".

Lukaku e Lautaro?

"So che sono forti e che segnano tanto, ma noi non possiamo avere paura di nulla anche perché non abbiamo niente da perdere. Dobbiamo pensare positivo e cercare di vincere. Sono una coppia di attaccanti ben amalgamata, due giocatori diversi che si aiutano l'un l'altro in campo e che sono quindi migliori insieme piuttosto che singolarmente: Lukaku tiene bene la palla, Lautaro attacca la profondità. Questa è una coppia offensiva davvero completa".

Handanovic?

"Mi piace guardarlo e analizzare le sue parate, in porta è un vero fenomeno. Lo studio sempre perché per me è un esempio da seguire".