A Radio Marte è intervenuto Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa che ha parlato della trattativa col Napoli legata a Kouamé. "Piatek? A oggi è l’unico che venderemo a gennaio, non penso che ne venderemo altri. Kouamè? Ci sono stati degli incontri col Napoli, ora vediamo se da qui alla fine del mercato ce ne saranno altri, non c’è stato un passo indietro, le due società hanno parlato.Il ragazzo piace al Napoli, ma gli azzurri stanno facendo le loro valutazioni come è giusto che sia", ha detto.