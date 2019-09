Due tifosi del Liverpool assaltati a Napoli prima della partita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due tifosi del Liverpool, conferma la Merseyside Police, sono stati assaltati a Napoli dai tifosi azzurri. I sostenitori sono stati portati in ospedale per i controlli: intorno alle 6 del pomeriggio di ieri, dei tifosi del Napoli hanno approcciato a bordo di alcuni scooter i sostenitori del Liverpool in un bar della città prima di assaltarli. A confermare la notizia anche il CEO del club, Peter Moore. "Sono all'ospedale con Steven, non lo lascerò finché non sarà tutto ok quindi smettete pure di preoccuparvi. Stiamo cercando di esser visitati da un dottore ma c'è una mancanza di urgenze qui per polizia e staff sanitario", scriveva nel pomeriggio. Dopo le cure, i tifosi sono stati comunque allo stadio al seguito del Liverpool.