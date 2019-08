Durmisi, da titolare a scaricato. Sostituito da Firpo, finito al Barça

© foto di Federico Gaetano

Riza Durmisi doveva essere un colpo da big per la Lazio. Perché i biancocelesti volevano affidare la fascia sinistra all'albanese, alternandolo - se non sostituendo completamente - Lulic sulla corsia. Dodici mesi dopo è stato scaricato perché arrivato Jony, dal Malaga, e con l'invito abbastanza chiaro a cercarsi un'altra squadra. Diverse contattate, dal Fenerbahce al Besiktas, passando per club francesi e SPAL, alla fine dovrebbe andare in Turchia.

SOSTITUITO DA JUNIOR FIRPO - Poteva essere un problema per il Betis Siviglia che, un anno fa, doveva fare a meno del difensore. Sei milioni e mezzo realizzati, un'enormità considerate poi le 8 presenze alla Lazio. Invece i biancoverdi hanno trovato subito un sostituto in Junior Firpo, campione d'Europa con l'Under21, poi passato al Barcellona per 25 milioni di euro.