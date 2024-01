Ufficiale Riza Durmisi trova squadra. L'ex di Lazio e Salernitana si trasferisce in Polonia

vedi letture

Riza Durmisi trova squadra. Dopo sei mesi di inattività (aveva risolto a luglio con la Lazio), l'esterno sinistro vola in Polonia: ha firmato un contratto fino al termine della stagione con il LKS Lodz, club ultimo in classifica.

Ecco il comunicato ufficiale: "Riza Durmisi è un nuovo giocatore del ŁKS. Il nostro club ha ingaggiato il giocatore danese, che in passato ha giocato, tra gli altri, con Real Betis, Lazio e Broendby IF. Il contratto sarà valido fino alla fine di questa stagione.

Il 29enne, che gioca più spesso sul lato sinistro della difesa, ha un ottimo piede mancino ed è abile nei tiri dalla distanza. La sua vasta esperienza sarà un valore aggiunto per la nostra squadra. È nato a Copenaghen, ha iniziato qui la sua carriera sportiva e nel 2016 si è trasferito al Real Betis. Nella Liga ha giocato più di 50 partite di campionato, ha segnato 3 gol (due dei quali nel derby contro l'FC Sevilla) e ha realizzato 6 assist. Il successivo grande club nella carriera del danese è stato la Lazio (10 partite tra Serie A , Coppa Italia e Supercoppa Italiana, più 7 partite in UEFA Europa League), poi ha giocato anche con Nizza, Salernitana, Sparta Rotterdam, Leganes e Tenerife. Vale la pena aggiungere che il nuovo giocatore del ŁKS è stato per 23 volte rappresentante della Danimarca".