Dybala avrebbe potuto cambiare Milan-Juve? Sarri: "No, avremmo perso comunque..."

vedi letture

Con Dybala la Juventus contro il Milan avrebbe perso comunque? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta s'è così espresso sull'ultimo ko in campionato: "Che Dybala sia un talento straordinario non ci piove, ma visto il blackout durato dieci minuti dico sì, credo avremmo perso comunque anche con lui in campo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Sarri