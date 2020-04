Dybala e Del Piero, show: "50 mila in diretta con noi, abbiamo riempito uno stadio!"

vedi letture

Lunga chiacchierata tra numeri dieci su Instagram. Paulo Dybala racconta la sua quarantena ad Alex Del Piero. “Io sono stato un po’ più male di Oriana, adesso sono in attesa del risultato del test”. Poi i complimenti di Del Piero: "L'ultimo gol che hai fatto contro l'Inter, tutto di sinistro, è stato fantastico". "Credo lui non se lo aspettasse - risponde la Joya -. Faremo presto la nostra sfida di punizioni".

Domanda di Dybala: come ti vedi nel calcio di oggi? Com'è cambiato il calcio?

Del Piero: "La comunicazione ha cambiato tutto. Io ho cominciato con i giornalisti accanto tra di noi. I campioni guadagnavano tanto e in modo spropositato rispetto a tutti gli altri. Adesso è tutto diverso. La voglia di giocare non muore mai, magari potessi giocare ancora, per me è una passione. Negli ultimi dieci anni, soprattutto per i centrocampisti, c'erano dati diversi per i centrocampisti, il calcio è cambiato con il passaggio all'indietro al portiere. Inoltre oggi si gioca molto di più e i difensori possono fare meno falli. C'è molta più attenzione allo spettacolo e molta più conoscenza negli staff tecnici".

Dybala sull'evoluzione del calcio: "Le grandi società hanno tante persone che ci aiutano tantissimo a farci lavorare su ciò che ci serve a livello fisico. Io chiaramente ho bisogno di fare cose diverse rispetto a Chiellini o a De Ligt. Sui meno falli dei difensori è vero: ricordo una partita che giocai con il Palermo a San Siro contro l'Inter, Samuel mi fece tantissimi falli".

L'aneddoto della maglia di Del Piero e la scommessa

Dybala: "Volevo prendere la maglia di Alex all'asta e poche ore dalla chiusura ero sicuro di aggiudicarmela. A qualche secondo dal termine, un'altra persona mi ha battuto per dieci euro. Allora facciamo che chi vince la nostra prossima sfida di punizioni cede la maglia?!".

Dybala chiede a Del Piero: chi era il tuo idolo quando eri giovane?

Del Piero: "Platini perché ero juventino ma in quel momento c'erano anche Zicu e Maradona. Davvero tanti campioni".

Del Piero chiede a Dybala: la tua squadra del cuore?

"L'Istituto de Cordoba, dove sono cresciuto. Il mio idolo da piccolo era Riquelme".

Il gol più bello di Dybala alla Juve.

Del Piero: "Secondo me quello che hai fatto con l'Inter, per la complessità, è il più completo".

Il gol più bello di Del Piero alla Juve.

Dybala: "Il tiro a giro tuo sul secondo palo era straordinario, poi quello al volo contro la Fiorentina di mezzo esterno ricordo che fu magico".

Il gol più emblematico di Del Piero su punizione.

"Quello contro il Real Madrid su punizione: è stato brutto, è passata in mezzo alla barriera ma ci ha permesso di vincere e di andare in finale di Champions nel 1996. Poi il primo gol di ‘maledetta’ contro il Bologna. Ricordo anche quello contro lo Zenit in Champions l’anno in cui siamo saliti dalla Serie B, la punizione del 2-0 al Bernabeu. Quando esci da lì tra gli applausi vuol dire che ti sei guadagnato il rispetto dell'avversario, un'emozione incredibile".

Il gol più emblematico di Dybala su punizione.

"Quello contro l’Atletico Madrid che è stato decisivo in una partita complicata. Mi sono avvicinato a Pjanic e gli ho detto: ‘Adesso tiro’. Lui mi ha risposto: ‘Tira basso’. Io ho caricato però il più forte possibile e ho preso di sorpresa il portiere".

I portieri battuti

Dybala: "Ho segnato a tanti: Ter Stegen, Oblak, Casillas, Neuer, Handanovic, De Gea. Mi è mancato Gigi Buffon... quando ero al Palermo non sono riuscito, poi siamo diventati compagni di squadra".

Del Piero: "Pensa che io ho cominciato nel ruolo di portiere! La tradizione dei portieri italiana è incredibile, ho fatto gol a Gigi, Toldo, Peruzzi".

Dybala a Del Piero: "Alex, abbiamo coinvolto circa 50 mila followers in questa diretta... abbiamo riempito uno stadio!"