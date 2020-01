© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista sulle colonne di The Guardian per Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus, tra i tanti temi trattati, ha confermato di essere stato vicino all'addio la scorsa estate e aperto a una possibile nuova futura avventura lontano da Torino: "Sono stato vicino ad andarmene l'estate scorsa. Era nei pensieri del club e lo sapevo. Ho aspettato fino all'ultimo minuto. Ora però sono qua e sono felice, l'arrivo di Sarri ha aiutato perché lui ha voluto fortemente trattenermi. Il futuro? Ho due anni di contratto, che non sono pochi ma nemmeno molti. Vedremo che piani ha la Juve, se vorranno trattenermi o meno. È una loro decisione. Difficile dirlo ora, le cose cambiano in un attimo...".