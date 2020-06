Dybala, messaggio alla sua Juve: "Mia Signora, ci siamo quasi. Daremo tutto per te"

Paulo Dybala, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha condiviso un messaggio video dedicato alla Juventus alla vigilia della sfida contro il Milan: "Mia Signora, abbiamo aspettato che passasse la tempesta. Ci siamo quasi e potrai rivederci in azione, percepire il nostro amore, daremo tutto per te. Lotteremo per te dedicandoti ogni vittoria. Quando l'attesa sarà finita saremo tutti pronti". Ricordiamo che la Joya sarà in campo dal primo minuto domani sera, alle 21, quando l'Allianz Stadium riaprirà i battenti per ospitare Juventus-Milan, prima semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019-2020.