Ufficiale Mondiale '27 al Brasile, Marta: "La Seleção giochi la prima nel Rio Grande do Sul"

La regina del calcio brasiliano Marta attraverso i suoi canali social ha festeggiato l'assegnazione al Brasile, decisa nel congresso della FIFA, del Mondiale 2027 unendola alla tragedia che sta vivendo lo stato del Rio Grande do Sul colpito da un violento nubifragio nei giorni scorsi che ha causato 147 le vittime accertate, 806 i feriti, e 127 i dispersi oltre a danni ingenti.

"A differenza delle ultime settimane, oggi mi sono svegliato con una notizia fantastica e un motivo per sorridere. Sono stato molto felice della notizia e sono sicuro che la Coppa del Mondo femminile 2027 sarà un successo e il popolo brasiliano, come sempre, sarà a braccia aperte per accogliere la comunità mondiale di calcio! - conclude Marta lanciando una richiesta alla Federcalcio verdeoro e al governo - Se fosse possibile, vorrei che la prima partita della nazionale brasiliana fosse giocata in uno stadio del Rio Grande do Sul. Lo Stato del Rio Grande do Sul e il popolo Gaucho se lo meritano!! Il mio cuore e le mie preghiere sono con te".