Sulla piattaforma OTRO, Paulo Dybala, 10 della Juventus, ha parlato della sua carriera. "Non pensavo di avere una carriera come questa, quello che sto vivendo adesso come calciatore. Da piccolo seguivo molto il calcio. lo giocavo perché mi divertivo. Con gli amici volevamo essere Ronaldiho, Ronaldo. Ma non ho mai pensato: 'Oggi do il massimo altrimenti non divento nessuno'. Non ci pensavo, neanche quando arrivarono i primi anni da professionista. Ma il mio esordio non lo scorderò mai. Giocavo per l'Instituto de Cordoba ed era contro l'Huracan. 2-0 per noi. C'erano famiglia e amici, avevano più ansia di me. A 17 anni ero agitato, non è stato facile ma i miei compagni e lo staff mi hanno aiutato molto".