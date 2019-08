© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

In Spagna tutti e quattro i quotidiani spagnoli aprono dedicando la loro prima pagina a Neymar. Il futuro del brasiliano, che coinvolge sia Real Madrid che Barcellona, è il vero tema di questo mercato estivo in Liga e per questo la copertura è totale.

As, quotidiano vicino al Real, e il Mundo Deportivo, realtà prossima ai catalani, però parlano anche di Juventus, come rivale accreditata alle due big spagnole. "La Juve irrompe nella trattativa per Neymar: Dybala più soldi" è quanto scrivono entrambi i quotidiani in prima pagina.