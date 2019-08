Dybala-PSG, Icardi-Juve, Neymar-Real: valzer di stelle sul mercato

Neymar, Dybala, Icardi. Valzer delle punte in grande stile a livello europee, con il calcio italiano al centro. Sfumato il passaggio al Tottenham, la Juventus lavora al futuro di Paulo Dybala e aspetta a muoversi per Mauro Icardi. Aspetta, soprattutto, la sponda del PSG. Perché? Lo spiega Tuttosport, secondo cui le strade sono due: lavorare con l'Inter a uno scambio Dybala-Icardi, in teoria conveniente a livello economico ma non troppo vantaggioso per la Vecchia Signora che punta Icardi a fine mercato per ottenere un corposo scontro.

Entra in gioco Neymar. Perché il PSG ha la necessità di risolvere la grana legata al futuro del brasiliano, con il Real Madrid che spinge sull'acceleratore. A quel punto, non è un mistero che Leonardo sia un estimatore di Dybala e che i francesi possano reinvestire parte del ricavato dalla cessione di O Ney per l'argentino della Juve. Che, chiusa la questione Dybala, non avrebbe più un punto debole a livello di forza contrattuale nella trattativa con l'Inter per Maurito.