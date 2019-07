Edin Dzeko resta nei radar di Antonio Conte, ma l'attaccante della Roma sa che per salutare Trigoria deve attendere l'ingaggio di Gonzalo Higuain da parte dei capitolini. Lo scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge come la strada che conduce il bosniaco all'Inter sarà più facilmente percorribile quando (e se) il Pipita saluterà la Juventus per accettare la corte romanista.