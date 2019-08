Dzeko l'acquisto dell'estate della Roma: fondamentale in tutto

© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko è il vero acquisto dell'estate della Roma e la partita contro il Genoa, pareggiata 3-3 dai giallorossi, è stata l'ennesima prova che questa squadra non può certo fare a meno di lui se vorrà lottare per le prime quattro posizioni della classifica, quelle che valgono l'accesso alla prossima Champions League. La sua prova non è stata fatta solo dallo strepitoso gol messo a segno per il momentaneo 2-1 e neanche per il lancio che ha dato il là all'azione del primo vantaggio di Under, La sua prova è stata infatti ottima in tutto, perché il numero 9 giallorosso riesce da solo a reggere tutto il peso dell'attacco, dimostrando di essere un campione vero e in grado di far girare la squadra come pochi altri.

Uno da cui ripartire - Tra una settimana la Roma giocherà di nuovo all'Olimpico ma questa volta in trasferta, nel derby contro la Lazio. Molto passerà proprio dai piedi e dalla prestazione di Edin Dzeko che sarà ancor più fondamentale contro una difesa ben collaudata come quella biancoceleste, in una sfida che il popolo giallorosso attende con ansia e che la squadra non vorrà e non dovrà sbagliare, per non partire davvero con l'handicap dopo questo primo mezzo passo falso. Servirà il miglior Dzeko, capace di far gol, far segnare i compagni e far girare la squadra, perché Fonseca non può fare a meno di lui, specialmente nel suo primo derby italiano.