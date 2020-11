Dzeko positivo al Covid, niente Genoa: senza di lui però la Roma ha segnato tanto con Fonseca

vedi letture

Con l'augurio di una prontissima guarigione a Edin Dzeko, questi sono i numeri della Roma di Paulo Fonseca senza il bosniaco in campo nelle ultime due stagioni. Una sola volta e un ko pesante contro l'Hellas in questa Serie A ma anche l'ultima vittoria in Europa League. Non c'è una linearità di risultati e rendimento, ma una certezza: la Roma, lo scorso anno, sapeva segnare, e tanto, anche senza il suo 9.

Stagione 2020/2021/

Serie A

Hellas Verona-Roma 3-0

Europa League

Roma-CFR Cluj 5-0

Stagione 2019/2020

Serie A

Cagliari-Roma 3-4

SPAL-Roma 1-6

Juventus-Roma 1-3

Coppa Italia

Parma-Roma 0-2

Juventus-Roma 3-1

Europa League

Wolfsberger-Roma 1-1