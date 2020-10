Dzeko vs Ibrahimovic, atto primo: i bomber di Roma e Milan finalmente avversari in campo

Hanno giocato entrambi in Serie A e Premier League, ma non si sono mai affrontati prima d'ora. Stasera, però, si ritroveranno sul prato di San Siro: Edin Dzeko e Zlatan Ibrahimovic saranno avversari per la prima volta in carriera. Due grandissimi attaccanti a confronto, pronti a trascinare Roma e Milan al successo.