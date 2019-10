E' già Inter-Juventus: Lukaku lavora per esserci, cresce l'ottimismo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità sull'Inter in vista del Derby d'Italia. Romelu Lukaku, spiega Tuttosport, ha svolto lavoro personalizzato ieri ad Appiano e oggi farà il punto sulle sue condizioni. Oggi lavoro 'al minimo' per esserci contro la Juventus: c'è ottimismo per averlo in campo, dopo che il giocatore non ha voluto correre rischi in Champions.