È già troppo tardi per portare Haaland in Serie A?

Fonte: inviato a Salisburgo

Impressionante. Non ci sono altre parole per descrivere Erling Braut Haaland. Una forza della natura che brilla di luce propria, anche se il Salisburgo perde 3-2 col Napoli. Nel primo tempo: un gol annullato e un altro su rigore. Nel secondo: la doppietta personale, e Koulibaly sostanzialmente in crisi quando questo ragazzone, un po’ sbruffone ma con l’arroganza di chi sa quale cosa gli riservi il futuro, dalle sue parti. Il tutto condito da un modo di stare in campo che lo fa sembrare già un gigante, e non è una questione di statura. Devi guardare la carta d’identità, per ricordarti che si sta parlando di un classe 2000. Altrimenti, visto il confronto con uno come K2, candidato al Pallone d'Oro, messo a sedere in più di un’occasione, penseresti a un veterano.

Quanto può valere oggi? È una domanda più complicata di quanto possa sembrare. Perché è vero che si sta parlando di un 19enne, ma è altrettanto vero che la proprietà del Red Bull Salisburgo, per usare un eufemismo, non ha certo bisogno di soldi. Anche per un giocatore con i suoi numeri, 25 milioni sarebbero già tanti, considerato il livello del campionato austriaco. Il dubbio è che, per strapparlo alla squadra dei tori rossi, possano essere invece pochi. Pr la solidità economica del club, per ill legame col Lipsia. Perché, oltre al Napoli, ci pensano già altri club come Juventus, Liverpool, Real Madrid: le superpotenze del Vecchio Continente. Il Napoli lo ha visto, e in parte anche subìto, oggi da vicino. È il caso, almeno, di provarci. Subito, perché poi sì, che sarà troppo tardi.