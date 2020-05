E' il giorno decisivo per il calcio italiano - La Supercoppa sarà in Arabia Saudita?

E' il giorno decisivo per il calcio italiano. In conference call alle 18:30 il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, incontrerà le componenti federali del calcio italiano, guidate dal Presidente Gabriele Gravina, poi Paolo Dal Pino, numero uno della Lega di A e tutti gli altri rappresentanti di leghe e sindacati. Sul tavolo tempi e modalità dell'eventuale ripartenza del pallone. Sono ore caldissime, Tuttomercatoweb.com seguirà live questa lunga giornata con aggiornamenti in diretta e approfondimenti dedicati.

La Supercoppa si giocherà ancora in Arabia Saudita?

Tra i temi che saranno discussi nelle prossime riunioni ci sarà anche quello della Supercoppa. Il contratto prevede che c'è ancora una finale del torneo da giocare in Arabia Saudita. Per le problematiche però legate alla pandemia e dunque agli spostamenti e all'organizzazione di trasferte così delicate in luoghi non certo comuni, Lega e governo saudita potrebbero stabilire insieme di slittarla al 2022 giocando la prossima edizione in Italia.