È il giorno del sorteggio Champions: il miglior e il peggior girone per Inter, Atalanta e Lazio

Tutte insieme appassionatamente. Inter, Lazio e Atalanta vivranno una giornata molto simile. Le tre italiane, nel giorno del sorteggio per la fase a gironi di Champions League, sono infatti inserite tutte in terza fascia. E quindi i rispettivi gironi migliori e peggiori vanno inevitabilmente ad assomigliarsi.

Il girone migliore - Per l'Atalanta sarebbe un ritorno al passato, ma in fin dei conti gli ucraini hanno già portato bene. Ecco perché, tra Porto e Zenit, auguriamo alle italiane la squadra di Semak. Escluso a questo punto lo Shakhtar Donetsk (i club russi e ucraini non posono finire nello stesso gruppo), dalla seconda avremmo comunque puntato sull'Ajax, ampiamente rimaneggiato negli ultimi anni. Per chiudere, dalla quarta fascia ecco il Ferencvaros: i fasti degli anni d'oro del calcio ungherese sono ormai lontani.

Il girone peggiore - C'è l'imbarazzo della scelta. In prima fascia il Bayern Monaco, pochi dubbi: campioni d'Europa in carica, i tedeschi superano persino il fortissimo Liverpool di Klopp. Anche perché così dalla seconda può arrivare il Manchester City di Pep Guardiola. E dalla quarta fascia? Non il Borussia Monchengladbach (che comunque con PSG e Barcellona formerebbe un girone davvero complicato), ecco il Rennes.

Il miglior girone possibile per Inter, Atalanta e Lazio: Zenit San Pietroburgo, Ajax, Ferencvaros.

Il peggior girone possibile per Inter, Atalanta e Lazio: Bayern Monaco, Manchester City, Rennes.