© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizia l'avventura di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Juventus. L'allenatore sarà presentato alle 11, nella sala 'Gianni e Umberto Agnelli', teatro dei sogni bianconeri in quanto 339 giorni fa lì avvenne la presentazione di Cristiano Ronaldo. Un privilegio non concesso nemmeno a Max Allegri e Antonio Conte.

C'è Paratici. Sicura la presenza del ds al fianco del mister ex Napoli e Chelsea, da valutare se insieme al mister e al dirigente ci sarà il presidente Andrea Agnelli. La presenza del numero uno del club è una possibilità, come fa sapere Tuttosport in edicola.

L'ingaggio. La Juventus assicurerà a Sarri uno stipendio da 6,5 milioni di euro fino al 2022, con l'obiettivo di portare i bianconeri a conquistare la Champions League dopo aver vinto l'Europa League alla guida del Chelsea.