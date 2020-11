E' l'ora di Lazio-Juventus, Nick Amoruso avvisa i bianconeri: "Occhio a Luis Alberto, è un leader"

Sulle colonne de LaLazioSiamoNoi è intervenuto Nicola Amoruso, ex punta della Juventus, per parlare della gara contro la Lazio. “La Lazio non è più una sorpresa, è una certezza anche se con le tante partite ravvicinate può pagare le tante assenze. Nonostante questo, Inzaghi ha fatto un grande lavoro. È diventato un allenatore che riesce a dare una forte identità alle sue squadre. Si troverà di fronte una Juventus che ha dei problemi ma è una squadra che ha tante qualità e tante alternative. I bianconeri hanno bisogno di ritrovarsi attraverso i risultati e ha riabbracciato giocatori importanti come Ronaldo. Luis Alberto? È fondamentale perché è il giocatore con più qualità in rosa. Ha caratteristiche uniche ed è diventato un leader. Il suo recupero è estremamente importante dal punto di vista tecnico e mentale della Lazio”.