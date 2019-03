E' successo di tutto: Napoli-Udinese 2-2 al 45'. Ospina in ospedale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un primo tempo strano, ricco di episodi e di gol. Un risultato giusto, perché il 2-2 rispecchia una prima frazione in cui il Napoli ha avuto la bravura e la fortuna di trovarsi subito sul 2-0, ma non l'ha saputa sfruttare. E' una bella Udinese quella che al San Paolo si sta giocando a viso aperto la partita contro la seconda della classe. La squadra di Nicola, nonostante l'emergenza difensiva, ha capito come attaccare una difesa partenopea che oggi appare particolarmente in difficoltà e sa come perforarla.

Il Napoli negli spogliatoi dovrà riflettere su quanto accaduto, perché per la squadra di Ancelotti la partita s'era messa subito in discesa e invece ora è tutto da rifare. Alla seconda vera occasione Amin Younes, alla sua prima da titolare, con un destro a giro alla Lorenzo Insigne ha battuto Musso e ha sbloccato la partita. Poi Callejon, nove minuti più tardi, ha sfruttato un perfetto assist di Mertens e ha trovato la rete del raddoppio.

Come detto, l'Udinese però non s'è mai seduta e dopo il 2-0 ha cominciato a trovare spazi e occasioni per riequilibrare il match. Con un colpo da biliardo Kevin Lasagna ha accorciato le distanze poco prima della mezz'ora, dopo una bella triangolazione con ter Avest il centrocampista Fofana (tra i migliori in campo) ha riequilibrato il match col gol del 2-2.

Il primo tempo è stato però caratterizzato anche dall'uscita in barella di David Ospina. Il portiere colombiano dopo cinque minuti è stato protagonista di uno scontro di gioco con Pussetto in cui ha subito un colpo alla testa. L'ex Arsenal è rimasto a terra per qualche minuto, poi dopo l'intervento dello staff medico - e grazie a un caschetto provvisorio - ha deciso di andare avanti. Ospina però non ha recuperato del tutto e al 41esimo s'è improvvisamente accasciato a terra. Qualche secondo di apprensione prima di capire che l'estremo difensore colombiano, che è stato subito accompagnato all'ospedale, rispondeva alle sollecitazioni esterne.