E' un giorno decisivo per il futuro del calcio italiano: c'è l'Assemblea per l'ingresso dei fondi

Quello di oggi, raccontato da Il Corriere della Sera, è un giorno chiave per il futuro del calcio italiano. E' in programma l'assemblea per decidere l'ingresso o meno dei fondi d'investimento nel calcio italiano. I club di A saranno chiamati a votare sull'ingresso di questi con una quota di minoranza in una società che si occupi di commercializzare i diritti tv. Due proposte: la prima è di Cvc, in cordata con Advent e Fsi, sul piatto 1 miliardo e 625 milioni. La seconda, investimento da 1,35 miliardi di euro, è di Bain e Neuberger Berman.

Cosa cambia Dieci anni per ristrutturare la governance, scegliere l'ad della media company mentre l'assemblea sceglierebbe il presidente. Servono 14 voti per dare l'ok: Dal Pino, presidente di Lega, è l'ideatore della strada. Tra i favorevoli Milan, Juventus, Inter, Torino, Roma e Fiorentina. E' Lotito il leader degli oppositori e l'ago della bilancia può essere Preziosi.