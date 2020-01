È un Torino europeo: 1-0 al Bologna, decide Berenguer. -2 dal Cagliari

© foto di www.imagephotoagency.it

Torino batte Bologna 1-0: decide Berenguer.

Prima vittoria casalinga in campionato nel 2020 per il Torino, che supera di misura il Bologna grazie alla rete siglata nei minuti iniziali dallo spagnolo Alex Berenguer e rilancia le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima Europa League: in attesa del Parma (in campo domani contro il Lecce), i ragazzi di Walter Mazzarri salgono al settimo posto, in ogni caso a -2 dal Cagliari. A decidere il risultato, come detto, il gol di Berenguer su assist di Belotti all'11'. Poi i granata avrebbero anche l'occasione per siglare il 2-0 ma Danilo dice no allo stesso Gallo e il palo riserva la stessa risposta a Verdi (sostituito, scuro in volto, nella ripresa). Al Bologna non basta un ottimo secondo tempo, segnato dalle ben tre occasioni capitate a Rodrigo Palacio (in un solo caso l'argentino sbaglia davvero, ma da lui ci si aspetta comunque qualcosa in più). Gli ultimi 45 minuti bastano così a Sinisa Mihajlovic (che fa esordire Nico Dominguez: buon impatto) per rimanere tranquillo in futuro, non certo per uscire con qualcosa in tasca dall'Olimpico di Torino, che per la cronaca ha accolto con grande affetto il suo ex allenatore. Dopo il successo di Roma, i granata vivono invece una domenica che dà un'ulteriore spinta alle proprie ambizioni europee.

MAZZARRI PERDE RINCON, MIHA SCEGLIE SCHOUTEN-

Il tecnico granata sceglie due fantasisti, Verdi e Berenguer, a supporto del Gallo Belotti. Dopppia sorpresa nell’undici di partenza dei padroni di casa: in difesa c’è Djidji e non Bremer con Izzo e Nkolou. A centrocampo Meité al posto di Rincon, che non andrà va nemmeno in panchina per un problema intestinale. Mihajlovic risponde con Mbaye per coprire la falla a sinistra in difesa del suo Bologna. A centrocampo preferito il giovane Schouten a Dzemaili e Dominguez per fare reparto con Poli (da vedere la posizione di Soriano, se interno o trequartista). In attacco c’è Palacio.

SUBITO BERENGUER -

L'uomo delle trasferte si sblocca anche in casa: è Alex Berenguer ad aprire le danze della partita, dopo appena dieci minuti. Grande azione di sfondamento di Belotti, che scarica in mezzo per lo spagnolo, quattro gol (tutti fuori casa appunto) in questo campionato prima di oggi: è un rigore in movimento che Berengeur non può sbagliare e infatti non lo fa. 1-0 per i padroni di casa, che vanno vicini al raddoppio poco dopo con lo stesso Belotti, la cui girata in area è deviata in angolo da Danilo. Il Bologna comunque c'è e si rende pericoloso al quarto d'ora con il solito Orsolini: bravo Sirigu a bloccare. Poco dopo check per un tocco in area granata con la mano da parte di Aina: non è rigore e si vedeva anche in presa diretta.

PIÙ TORO CHE BOLOGNA -

Gli ospiti si vedono poco, in questo primo tempo, anche perché Belotti&Co sembrano stare meglio. Al 36' brivido Skorupski: uscita a vuoto o quasi, la palla gli sfugge e ci deve mettere una pezza Bani. Poi si accende Verdi, che parte da sinistra e arriva al tiro. Gran botta col mancino, solo il palo salva i felsinei dal raddoppio granata. Nel finale si vede finalmente anche Orsolini, con una bella azione personale al termine della quale il numero 7 del Bologna non riesce però ad arrivare al cross. Finisce così 1-0 in favore dei padroni di casa la prima frazione di gioco.

LA SVEGLIA DEI ROSSOBLÙ -

È tutta un'altra squadra, quella rossoblù, al rientro dagli spogliatoi. Tra i più vispi l'ex Soriano, che dopo tre minuti manca in porta: impreciso il capitano nell'occasione. Poi doppia occasione per Palacio: prima l'argentino trova il palo con un bel colpo di testa su cui Sirigu non avrebbe potuto fare molto. In seguito, sempre Soriano mette il compagno a tu per tu con il portiere granata: clamoroso occasione, in questo caso, del Trenza, che da due passi non inquadra nemmeno lo specchio della porta. Minuti complicati per i padroni di casa, e infatti Mazzarri corre ai ripari: fuori Verdi per fare spazio a Laxalt, peccato che il 24 la prenda piuttosto male e si diriga direttamente verso gli spogliatoi.

MIHA SI SBILANCIA -

Complice il forfait di Bani, l'allenatore del Bologna ridisegna la sua squadra in maniera iper-offensiva nell'ultimo quarto d'ora: il difensore è rimpiazzato da Skov Olsen. L'amletico esterno si piazza sulla stessa fascia di Orsolini, che poco dopo lascia spazio a Santander, gli ospiti si schierano con una difesa a tre. I cambi scelti da Mihajlovic sono completati dall'esordio in Serie A per Nicolas Dominguez; Mazzarri replica buttando dentro anche Edera per il match winner Berenguer.

ULTIMO BRIVIDO PALACIO -

Buono l'ingresso di Dominguez in partita, dai suoi piedi parte il filtrante che mette ancora una volta Palacio a tu per tu con Sirigu. In quest'occasione nessun errore dell'attaccante del Bologna: semplicemente troppo bravo il portiere del Torino, che in uscita bassa spegne l'ultima speranza degli ospiti di trovare il gol del pareggio.

Il tabellino

TORINO-BOLOGNA 1-0

(11' Berenguer)

Ammoniti: 4' De Silvestri, 20' Lukic, 59' Sirigu, 83' Nkoulou, 88' Laxalt nel Torino. 15' Bani, 83' Santander, 90'+4 Sansone nel Bologna.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Lukic, Aina; Verdi (61' Laxalt), Berenguer (80' Edera); Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani (72' Skov Olsen), Mbaye; Poli (80' Dominguez), Schouten; Orsolini (77' Santander), Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.