E' una Samp da rimonta: 13 punti su 26 arrivati dopo situazioni di svantaggio

Una rimonta tutto cuore. La Sampdoria ha conquistato domenica pomeriggio, nel silenzio assordante di Marassi, tre punti vitali per il prosieguo del campionato. Una partita sofferta ma alla fine portata a casa con le unghie e con i denti, con il viso di mister Ranieri che al termine del match certifica quanto il momento fosse delicato. L'ennesimo gol preso nel primo tempo aveva fatto pensare al peggio ma capitan Fabio Quagliarella si è preso sulle spalle la squadra e, complice un secondo tempo di livello, il punteggio è stato ribaltato.

13 punti su 26 in rimonta - Non è la prima volta che i blucerchiati si sono trovati in una situazione di svantaggio. Molto spesso, lo ha sottolineato anche lo stesso mister romano, la squadra incassa la rete nei primi minuti. Un aspetto su cui si cerca di lavorare dalle parti di Bogliasco ma a cui non è stata trovata una soluzione. Dalle difficoltà però la squadra si è saputa rialzare, come spesso è accaduto, riuscendo a reindirizzare la partita su binari più favorevoli. Dei 26 punti ottenuti in classifica 13, la metà esatta, sono arrivati dopo che Audero si è trovato a raccogliere il pallone in fondo al sacco.

Dal Lecce al Verona - La prima rimonta, sotto la guida di Claudio Ranieri, è stata contro il Lecce a Marassi, quando in pieno recupero Gaston Ramirez ha pareggiato il vantaggio iniziale salentino con Lapadula. Quasi un mese dopo è arrivata la vittoria interna contro l’Udinese: alla mezzora vantaggio friulano con Nestorowski e poi punizione di Gabbiadini e rigore di Gaston Ramirez per il 2-1 finale. Contro il Brescia Chancelor aveva illuso le Rondinelle prima che la Samp si abbattesse come un ciclone con Linetty, Jankto, due volte con Quagliarella e poi con Caprari. In trasferta è accaduta la stessa situazione a Torino con i granata avanti con Verdi e poi la rimonta firmata Gaston Ramirez, doppietta per l’uruguaiano, e Quagliarella su rigore. Infine il Verona nel momento forse più delicato della stagione, senza i tifosi a gioire. Solo con le urla dei giocatori in campo e quelle di mister Ranieri: "Ci giochiamo la vita". Ma questa Samp ha dimostrato di avere carattere a sufficienza. E che la sopravvivenza, sportivamente parlando, se la può giocare.