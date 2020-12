È uno Spezia 10 e lode: Gyasi è il decimo marcatore aquilotto in stagione

vedi letture

La cooperativa del gol di Vincenzo Italiano. L'impatto dello Spezia con la Serie A è stato senza dubbio importante, con prestazioni che, giornata dopo giornata, sono state molto convincenti confortate da buoni risultati e che hanno portato a rete ben dieci giocatori differenti. La doppia cifra è stata raggiunta ieri da Emmanuel Gyasi, autore del momentaneo 1-0 contro il Cagliari alla Sardegna Arena. L’attaccante ghanese ha sfruttato al meglio sul secondo palo un cross teso di Bastoni realizzando la prima rete in carriera nel massimo campionato. Un premio alla crescita del giocatore che nella passata stagione ha realizzato sei reti fra Serie B e Coppa Italia.

Otto i marcatori aquilotti in campionato - Nelle prime due giornate di campionato è stato Galabinov, ora ai box, l’unico marcatore spezzino. L'attaccante bulgaro ha segnato sia contro il Sassuolo sia a Udine contro i friulani di Luca Gotti. Contro la Fiorentina invece Verde e Farias hanno firmato la rimonta da 0-2 a 2-2 mentre a Parma Chabot e Agudelo hanno portato avanti la squadra di Italiano prima delle reti di Gagliolo e Kucka. Contro la Juventus il momentaneo 1-1 lo ha realizzato Pobega, autore anche del vantaggio a Benevento prima della doppietta di Nzola, a segno anche nel recupero a Cagliari dopo la rete di Gyasi.

Due a segno in Coppa Italia - Oltre agli otto marcatori differenti in Serie A, lo Spezia conta anche due realizzatori che hanno gonfiato la rete solo in Coppa Italia. Contro il Cittadella lo scorso 28 ottobre ha segnato Verde, che aveva già segnato dieci giorni prima in campionato, e un autogol di Benedetti. Contro il Bologna, successo esterno per 4-2 al "Dall'Ara" invece ha trovato il suo primo gol in maglia bianca Roberto Piccoli prima della doppietta realizzata da Giulio Maggiore nei tempi supplementari che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.