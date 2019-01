Non solo la cessione di Piatek e l'arrivo di Sanabria, questo mercato invernale del Genoa sarà ricordato a lungo anche per il caso legato a Kingsley Ehizibue. Il terzino classe '95 del PEC Zwolle, dopo aver superato le visite mediche coi rossoblù, ha infatti clamorosamente deciso di tornare a casa senza firmare il contratto. E dall'Olanda rimbalzano alcuni rumors su cosa abbia portato Ehizibue a fare questa sorprendente scelta. Sarebbe stato Dio in persona - riportano diversi media olandesi - a suggerire al calciatore di origini nigeriane di non trasferirsi in Serie A. Una sorta di rivelazione ultraterrena, insomma, che ha fatto - almeno per ora - saltare la trattativa col Grifone.